Covid, record di contagi in India: oltre 145 mila positivi nelle ultime 24 ore (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora una volta l'India ha registrato numeri record di nuovi contagi di Covid, con 145.384 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. È la quinta volta che vengono superati di 100mila contagi ... Leggi su globalist (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora una volta l'ha registrato numeridi nuovidi, con 145.384 persone risultate positive24 ore. È la quinta volta che vengono superati di 100...

Advertising

TgLa7 : #Covid: in Francia nuovo record vaccinazioni, 510 mila - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - SkyTG24 : Record di morti per Covid in Brasile, ma Bolsonaro è contrario al lockdown: fa ingrassare - micittastato : L'aumento record per i super ricchi nell'anno della pandemia. Il Paese che ha incrementato più ricchi? La new entr… - serenaviani : RT @TgLa7: #Covid: in Francia nuovo record vaccinazioni, 510 mila -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Usa: nessun dubbio per il perito: 'George Floyd ucciso dalla polizia' ... multa miliardaria in Cina per abuso posizione dominante 10 Aprile 2021 Multa record per Alibaba. ... Read More News Covid e crisi, italiani tagliano anche sul cibo: spesa giù del 5,5% 10 Aprile 2021 Per ...

Ala: aggredisce carabiniere con l'accetta, militare spara e lo uccide ... multa miliardaria in Cina per abuso posizione dominante 10 Aprile 2021 Multa record per Alibaba. ... Read More News Covid e crisi, italiani tagliano anche sul cibo: spesa giù del 5,5% 10 Aprile 2021 Per ...

Covid: nuovo record in Cile, oltre 9 mila casi in 24 ore ANSA Nuova Europa Secondo Andrea Costa "ci sono condizioni per riaprire a fine aprile" In quanto al vaccino AstraZeneca e le tante rinunce fatte dagli italiani (record in Puglia dove hanno toccato il 40%), Costa ha spiegato che "c'è un rapporto di fiducia da recuperare. Parliamo ...

Nel fermano 400 sanzioni per violazioni anti Covid in un anno Oggi la Polizia di Stato celebra il 169° anniversario della sua fondazione. Anche quest’anno la ricorrenza nella provincia di Fermo, come in tutta Italia a ...

... multa miliardaria in Cina per abuso posizione dominante 10 Aprile 2021 Multaper Alibaba. ... Read More Newse crisi, italiani tagliano anche sul cibo: spesa giù del 5,5% 10 Aprile 2021 Per ...... multa miliardaria in Cina per abuso posizione dominante 10 Aprile 2021 Multaper Alibaba. ... Read More Newse crisi, italiani tagliano anche sul cibo: spesa giù del 5,5% 10 Aprile 2021 Per ...In quanto al vaccino AstraZeneca e le tante rinunce fatte dagli italiani (record in Puglia dove hanno toccato il 40%), Costa ha spiegato che "c'è un rapporto di fiducia da recuperare. Parliamo ...Oggi la Polizia di Stato celebra il 169° anniversario della sua fondazione. Anche quest’anno la ricorrenza nella provincia di Fermo, come in tutta Italia a ...