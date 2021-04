Covid, oltre 17mila nuovi casi e 344 morti (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 17.567 nuovi casi di coronavirus a fronte di 320.892 test per un tasso di positività del 5,5%. Ieri erano stati rilevati 18.938 nuovi positivi con 362.973 tamponi per un tasso di positività del 5,2%. Sono i dati che emergono dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 344. Ieri i morti erano stati 718 ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti. IN TERAPIA INTENSIVA -45 PAZIENTI DA IERI, ORA IN TUTTO OCCUPATE 3.558 Leggi su dire (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 17.567 nuovi casi di coronavirus a fronte di 320.892 test per un tasso di positività del 5,5%. Ieri erano stati rilevati 18.938 nuovi positivi con 362.973 tamponi per un tasso di positività del 5,2%. Sono i dati che emergono dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 344. Ieri i morti erano stati 718 ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti. IN TERAPIA INTENSIVA -45 PAZIENTI DA IERI, ORA IN TUTTO OCCUPATE 3.558

