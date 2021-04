Covid: Milano, protesta Fdi 'riaprire negozi e no tasse per chi è in difficoltà' (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "Le chiusure indiscriminate devono terminare. Se le attività che sono in grado di rispettare e far rispettare le disposizioni anti-Covid, allora devono poter stare aperte come i supermercati. Artigiani, commercianti, partite iva e piccole imprese devono poter tornare a lavorare, sia chiaro rispettando tutte le prescrizioni per la sicurezza previste, ma non si capisce perché si possa salire su un mezzo pubblico affollato e non andare in un negozio mantenendo le dovute distanze". E' quanto dichiarano i rappresentanti di FdI - tra cui Daniela Santanchè portavoce regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia e Stefano Maullu coordinatore cittadino di FdI a Milano - che protestano davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, a Milano. "Al sindaco Sala diciamo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. (Adnkronos) - "Le chiusure indiscriminate devono terminare. Se le attività che sono in grado di rispettare e far rispettare le disposizioni anti-, allora devono poter stare aperte come i supermercati. Artigiani, commercianti, partite iva e piccole imprese devono poter tornare a lavorare, sia chiaro rispettando tutte le prescrizioni per la sicurezza previste, ma non si capisce perché si possa salire su un mezzo pubblico affollato e non andare in uno mantenendo le dovute distanze". E' quanto dichiarano i rappresentanti di FdI - tra cui Daniela Santanchè portavoce regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia e Stefano Maullu coordinatore cittadino di FdI a- cheno davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, a. "Al sindaco Sala diciamo che ...

