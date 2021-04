Covid, mancano le dosi: da domani chiusi i centri vaccinali in Irpinia (Di sabato 10 aprile 2021) Da domani saranno sospese le vaccinazioni anti Covid nei centri vaccinali della provincia di Avellino. Lo ha comunicato nella serata di ieri la Asl di Avellino ai sindaci dei comuni nei quali insistono i centri vaccinali, con una nota a firma del direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante nella quale si annuncia la “sospensione temporanea” delle “attività” nei centri vaccinali “a partire dal giorno 11 aprile e fino a nuova data”. La chiusura, secondo quanto si apprende, è dovuta al fatto che sono rimaste a disposizione poche dosi di vaccino, le quali saranno quindi destinate alla seconda somministrazione per chi già ha avuto la prima dose e per i vaccini a domicilio effettuati dai team mobili della Asl per i pazienti in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Dasaranno sospese le vaccinazioni antineidella provincia di Avellino. Lo ha comunicato nella serata di ieri la Asl di Avellino ai sindaci dei comuni nei quali insistono i, con una nota a firma del direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante nella quale si annuncia la “sospensione temporanea” delle “attività” nei“a partire dal giorno 11 aprile e fino a nuova data”. La chiusura, secondo quanto si apprende, è dovuta al fatto che sono rimaste a disposizione pochedi vaccino, le quali saranno quindi destinate alla seconda somministrazione per chi già ha avuto la prima dose e per i vaccini a domicilio effettuati dai team mobili della Asl per i pazienti in ...

