Covid Lombardia, oggi 2.974 contagi: bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.974 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 81 morti. Nella regione, che da lunedì passerà dalla zona rossa alla zona arancione, da ieri sono stati processati 53.133 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%. Sale a 31.676 il totale dei decessi in Lombardia dall'inizio della pandemia e a 764.611 il totale dei casi. I ricoverati con sintomi sono 6.059 (-193 da ieri), inclusi 824 pazienti che si trovano in terapia intensiva (-4). In Lombardia gli attualmente positivi sono 79.038 e i guariti sono 5.434 nelle ultime 24 ore. Per nuovi contagi è sempre Milano la provincia più colpita della Lombardia, con 785 casi, in calo però dagli 881 di ieri. A Brescia e ...

