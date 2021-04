Covid Liguria | oggi 410 contagi e 21 morti | bollettino 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono 410 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi10. Registrati inoltre altri 21. Sono stati 4.597 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.924 tamponi antigenici rapidi, secondo il dato diffuso dalla task-force ligure per l’emergenza. In tutto sono 731 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 12 più di ieri, dei quali 76 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 7.071 persone. E’ di 21 invece il numero dei decessi contenuto nel: di loro sono 2 quelli registrati nelle ultime 24 ore mentre gli altri sono riferiti ai giorni e alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

... Lombardia Piemonte Friuli Venezia - Giulia Toscana Emilia - RomagnaVenetoUmbria ... Approfondisci:e colore Regioni: l'Italia si tinge d'arancio, cambiano zona Lombardia e altre 5, ......284.256 in totale i liguri che hanno prenotato il vaccino attraverso la piattaforma di... imprese e sindacati sull'aggiornamento del Protocollo per la sicurezza ed il contrasto al19 ...La Spezia, 11 aprile 2021 - Da lunedì 12 aprile tutta la Liguria sarà in zona arancione. Non sarà emanata nessuna nuova ordinanza specifica riguardante le province di Imperia e di Savona, che abbandon ...Il presidente Toti: "Priorità alle persone più fragili. Tra maggio e giugno vaccineremo tutti gli over 70 e 80" ...