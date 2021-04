Covid, leggera risalita dei contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore 14 decessi (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 1 times, 29 visits today) Notizie Simili: Covid in Veneto: a Vicenza chiese extra. A Verona… Coronavirus. Zaia in Consiglio regionale. "Siamo… Covid: scende in Veneto la curva ... Leggi su veronaoggi (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 1 times, 29 visits today) Notizie Simili:in: a Vicenza chiese extra. A Verona… Coronavirus. Zaia in Consiglio regionale. "Siamo…: scende inla curva ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid leggera Covid, leggera risalita dei contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore 14 decessi Sono 1.054 i nuovi positivi da Coronavirus in Veneto. Risalita, tuttavia leggera, rispetto a ieri della curva dei contagi da Coronavirus in regione Veneto (erano 988): come ... Covid in Veneto: a ...

Bollettino coronavirus 10 aprile, i primi dati: l'aggiornamento dopo le 17 ...i dati riguardanti l'epidemia di Covid - 19. Gli aggiornamenti dalle Regioni. I primi dati di oggi, 10 aprile. L'aggiornamento completo dopo le 17.00 Veneto, 1.054 nuovi contagi e 14 decessi Leggera ...

Covid, ordinanza Figliuolo su vaccini: priorità over 80 e persone fragili Priorità vaccinale ad over 80 e persone fragili: è quanto stabilito nella nuova ordinanza firmata dal commissario straordinario Francesco Figliuolo. La decisione riprende quanto comunicato da premier ...

