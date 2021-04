Covid, le notizie di oggi. In Italia vaccinato 38,7% over 80, al 68% la prima dose. LIVE (Di sabato 10 aprile 2021) Nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato appena il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. Da lunedì Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. Rientrano a scuola in presenza circa 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di studenti delle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10 Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Nella fascia di età 70-79 anni è statoappena il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la. Da lunedì Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. Rientrano a scuola in presenza circa 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di studenti delle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie: si conferma che il plasma iperimmune non è utile nella cura di COVID-19. - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - AnsaMarche : Covid, Marche, 414 positivi in 24 ore. 4.753 tamponi, 2.450 nuove diagnosi, positivi/testati 16,9% - LMindreanu : RT @Piermaria14: Covid: ristoratori 'Zona bianca' protestano a Vibo Valentia - Calabria - -