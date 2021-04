Covid, le notizie di oggi. Da lunedì 6 regioni verso l’arancione, Sardegna in rosso. LIVE (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. Rientrano a scuola in presenza circa 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di studenti delle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10. Secondo il report del governo il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo, mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. Nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato appena il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) DaCalabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. Rientrano a scuola in presenza circa 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di studenti delle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10. Secondo il report del governo il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo, mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. Nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato appena il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie: si conferma che il plasma iperimmune non è utile nella cura di COVID-19. - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - AnsaSardegna : Covid: 2600 controlli in 24 ore agli arrivi negli scali. Prosegue l'attività del Corpo Forestale #ANSA - DottrinaLavoro : INPS: COVID-19 – prestazioni a sostegno del reddito: aggiornate le modalità di pagamento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Covid: commercianti Torino, nessun rispetto per chi lavora "E' sempre peggio, non c'è nessun rispetto per chi lavora": il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, commenta così "l'incredibile balletto a danno di decine di migliaia di ...

Chi ha la fortuna di avere ancora la mamma la chiami tutti i giorni Un po' la paura della pandemia, un po' la necessità di scambiarsi notizie nell'attesa ... Leggi anche › Covid: pronto un algoritmo per vaccinare prima chi rischia di più › Quando potrò ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Il mezzo disastro nei vigneti francesi «Tra Brexit, i dazi introdotti da Trump o la COVID-19, [questi danni] sono gravi per noi piccoli viticoltori. Per quelli che hanno una situazione finanziaria meno solida sarà molto complicato», ha ...

De Rossi in miglioramento: "Le sue condizioni sono buone, siamo ottimisti" Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti ”. De Rossi era stato trovato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni. Come lui altri componenti dello staff di Mancini e, in ...

"E' sempre peggio, non c'è nessun rispetto per chi lavora": il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, commenta così "l'incredibile balletto a danno di decine di migliaia di ...Un po' la paura della pandemia, un po' la necessità di scambiarsinell'attesa ... Leggi anche ›: pronto un algoritmo per vaccinare prima chi rischia di più › Quando potrò ...«Tra Brexit, i dazi introdotti da Trump o la COVID-19, [questi danni] sono gravi per noi piccoli viticoltori. Per quelli che hanno una situazione finanziaria meno solida sarà molto complicato», ha ...Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti ”. De Rossi era stato trovato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni. Come lui altri componenti dello staff di Mancini e, in ...