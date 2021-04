Covid Lazio | bollettino oggi 10 aprile 2021 | 1 463 nuovi casi 736 a Roma | +100 | 35 i morti Più terapie intensive

Advertising

repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - massimartinelli : Covid Lazio, l’assessore D’Amato: «Il rilancio passa dal Centro, qui produrremo i vaccini» - TgrRai : Ponza, Ventotene e le altre isole pontine (#Latina) alla @RegioneLazio: 'Facciamo presto, anche noi isole #Covid_19… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.463 contagi e 35 morti: dati 10 aprile. A Roma 700 casi: Il bollettino della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... 9 aprile, sono stati processati 1.590 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da- 19, ... 2 persone residenti in Puglia, tutte e quattro in isolamento a Melfi, 1 persona residente in...... la Lombardia con 1.192.037 alunni (e 209.776 in didattica a distanza), ilcon 687.592 (e 133. ci dicono che nell'ultimo giorno sono stati 362.973 i tamponi molecolari e antigenici per il...L’incontro si svolgerà ovviamente a porte chiuse viste le attuali norme anti Covid. Tuttavia la partita potrà essere vista in streaming sul canale youtube Lazio Football TV al link QUI E poche ore ...Coronavirus, Lazio: su oltre 18mila tamponi (-474) e oltre 18mila antigenici per un totale di più di 37mila test, si registrano 1.463 casi positivi (+100), 35 decessi (-12) e 980 guariti. Aumentano i ...