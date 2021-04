Advertising

repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - infoitinterno : Vaccino Covid Lazio, boom prenotazioni fascia 62-63 anni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino oggi 10 aprile 2021: 1.463 nuovi casi (700 a Roma), 35 i morti. Aumentano le terapie intensive… - ilmessaggeroit : Covid Lazio, bollettino oggi 10 aprile 2021: 1.463 nuovi casi (700 a Roma), 35 i morti. Aumentano le terapie intens… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... la Lombardia con 1.192.037 alunni (e 209.776 in didattica a distanza), ilcon 687.592 (e 133. ci dicono che nell'ultimo giorno sono stati 362.973 i tamponi molecolari e antigenici per il...Confermate in arancione Abruzzo, Basilicata,, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, ... Un recente studio sui contagi dimostra che solo una persona su mille si infetta diall'aperto. ...Epidemia permettendo ci sono già le date degli spettacoli: il 3 settembre i due cantautori, il 2 aprirà i concerti Willie Peyote ...A Verona bivio Champions. Per la Lazio si tratta di una partita fondamentale per il quarto posto, ma dovrà affrontarla con assenze importanti. Per la formazione Correa e Lazzari, ma ...