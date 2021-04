Covid Lazio | bollettino oggi 10 aprile | 1 463 casi 736 a Roma | +100 | è 35 i morti Età media contagiati 45 anni

Advertising

repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - anperillo : RT @TgrRai: Ponza, Ventotene e le altre isole pontine (#Latina) alla @RegioneLazio: 'Facciamo presto, anche noi isole #Covid_19 free come I… - massimartinelli : Covid Lazio, l’assessore D’Amato: «Il rilancio passa dal Centro, qui produrremo i vaccini» - TgrRai : Ponza, Ventotene e le altre isole pontine (#Latina) alla @RegioneLazio: 'Facciamo presto, anche noi isole #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... capienza ridotta, sanificazione delle sale e rispetto di tutte le norme antiche sono state ... Bolzano, Veneto e. Anche Abruzzo, Molise e Umbria possono ben sperare nella zona gialla, ...... 9 aprile, sono stati processati 1.590 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da- 19, ... 2 persone residenti in Puglia, tutte e quattro in isolamento a Melfi, 1 persona residente in...AGRLa task force regionale comunica che ieri, 9 aprile, sono stati processati 1.590 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 173 (e fra ... 1 persona residente in Lazio in ...Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i ...