Covid, la prospettiva lunga di Mantovani: «Potremmo vaccinarci per anni. L’Italia punti sulla produzione» (Di sabato 10 aprile 2021) «Sa cosa faccio per tirarmi su di morale? Un giro al centro vaccinale dell’ospedale». Come tutti i sanitari, anche l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, vive giornate difficili da quando c’è il Coronavirus. L’arrivo del vaccino ha cambiato prospettiva sull’emergenza, ma ora il caso AstraZeneca rischia di colpire la campagna vaccinale. Secondo Mantovani, nonostante il rischio trombosi legato al vaccino sia basso, la raccomandazione dell’Aifa di riservare il vaccino di Oxford solo agli over 60 è giusta, perché ci permette «mettere in sicurezza prima possibile gli ultra sessantenni, che sono la nostra priorità». «Se avremo più dati sulle reazioni avverse si potrebbe continuare con AstraZeneca anche con gli under 60 se avremo più dati sulle reazioni avverse», ha dichiarato in un’intervista a ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) «Sa cosa faccio per tirarmi su di morale? Un giro al centro vaccinale dell’ospedale». Come tutti i sanitari, anche l’immunologo Alberto, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, vive giornate difficili da quando c’è il Coronavirus. L’arrivo del vaccino ha cambiatosull’emergenza, ma ora il caso AstraZeneca rischia di colpire la campagna vaccinale. Secondo, nonostante il rischio trombosi legato al vaccino sia basso, la raccomandazione dell’Aifa di riservare il vaccino di Oxford solo agli over 60 è giusta, perché ci permette «mettere in sicurezza prima possibile gli ultra sessantenni, che sono la nostra priorità». «Se avremo più dati sulle reazioni avverse si potrebbe continuare con AstraZeneca anche con gli under 60 se avremo più dati sulle reazioni avverse», ha dichiarato in un’intervista a ...

Advertising

marilisa06 : Covid, la prospettiva lunga di Mantovani: «Potremmo vaccinarci per anni. L’Italia punti sulla produzione» ????????????ma… - OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Esattamente un anno fa l’Italia era in lockdown [...] Nulla sembra cambiato da allora e tutto ciò sta portando al sacrifi… - RGallonelli : RT @OttobreInfo: 'Esattamente un anno fa l’Italia era in lockdown [...] Nulla sembra cambiato da allora e tutto ciò sta portando al sacrifi… - and_castagna : @RickDuFer Il mancato co-finanziamento di AstraZeneca grida vendetta. Mettendo le cose in prospettiva, 70 milioni è… - puporiccio : RT @OttobreInfo: 'Esattamente un anno fa l’Italia era in lockdown [...] Nulla sembra cambiato da allora e tutto ciò sta portando al sacrifi… -