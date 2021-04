Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - I dati del bollettino della Protezione Civile in Italia sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, sabato 10 aprile, con la tabella regione per regione. Le news sui casi di Covid, tamponi e tasso di positività nel Paese che da lunedì 12 aprile sarà in prevalenza in zona arancione, con sole 4 regioni in zona rossa. Le ultime notizie da Lombardia e Marche, Toscana e Sicilia, Lazio e Piemonte, Campania e Veneto. I numeri delle regioni: Sono 173 i contagi da coronavirus. Da ieri, registrati altri 3 morti. I nuovi positivi (166 sono residenti) sono stati individuati su un totale di 1.590 tamponi molecolari Le persone decedute sono cittadini di Melfi, Potenza, Pisticci. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - I dati deldella Protezione Civile insuida coronavirus nelle, sabato 10, con laregione per regione. Le news sui casi di, tamponi e tasso di positività nel Paese che da lunedì 12sarà in prevalenza in zona arancione, con sole 4in zona rossa. Le ultime notizie da Lombardia e Marche, Toscana e Sicilia, Lazio e Piemonte, Campania e Veneto. I numeri delle: Sono 173 ida coronavirus. Da ieri, registrati altri 3 morti. I nuovi positivi (166 sono residenti) sono stati individuati su un totale di 1.590 tamponi molecolari Le persone decedute sono cittadini di Melfi, Potenza, Pisticci. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccino Covid, over 80: il 32% attende prima dose Il focus dell'Iss sulla campagna vaccinale in Italia: coperto con almeno una dose il 68% degli ultraottantenni Vaccino Covid in Italia: il 32% degli over 80 è ancora in attesa della prima dose. Ad oggi sono gli anziani dai 90 anni in su il gruppo che in proporzione ha ricevuto il maggior numero di dosi. In questa ...

Sardegna, da zona bianca a zona rossa in poco più di un mese: cosa è successo Nell'isola è attualmente pari a 1,54, il dato più alto d'Italia e ben al di sopra della soglia di 1,... Contagi e decessi In Sardegna sono 380 i nuovi casi Covid registrati secondo il bollettino del 9 ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Filippo: Gb onora principe consorte con salve di cannone (ANSA) - LONDRA, 10 APR - Decine di salve di cannone sono risuonate oggi in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare, a mezzogio ...

La sanità alla prova del Covid: il sistema ha tenuto, ma non dappertutto e molti pazienti sono rimasti senza cure. Il Rapporto di Agenas-Mes S.Anna Nei primi sei mesi del 2020 i ricoveri urgenti sono calati del 28,3%, quelli ordinari del 50%. Una donna su tre non si è sottoposta a mammografia e sono calati del 24% anche gli screening per tumore a ...

