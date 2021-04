Covid Italia, oggi 17.567 contagi e 344 morti: bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito dal ministero della Salute, e 344 i morti. Sono 320.892 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 5,4%. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid-19 3.754.077 persone mentre ne sono morte 113.923. I dimessi/guariti in 24 ore sono 20.483, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.107.069. Sono 3.276 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale, ad oggi, in Italia sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 ida coronavirus in, 10, secondo i dati Regione per Regione nelfornito dal ministero della Salute, e 344 i. Sono 320.892 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 5,4%. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal-19 3.754.077 persone mentre ne sono morte 113.923. I dimessi/guariti in 24 ore sono 20.483, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.107.069. Sono 3.276 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale, ad, insono ...

