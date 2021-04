Covid India, il virus corre: oltre 145mila contagi in 24 ore (Di sabato 10 aprile 2021) L'India continua a registrare numeri record di nuovi contagi di Covid, con 145.384 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. E' la quinta volta che vengono superati di 100mila contagi quotidiani,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) L'continua a registrare numeri record di nuovidi, con 145.384 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. E' la quinta volta che vengono superati di 100milaquotidiani,...

Francesco Strazzari: La forza dell'Africa è nella sua complessità La popolazione e il prodotto lordo africano sono più o meno equivalenti a quelli dell'India e con ... Si è detto che il Covid - 19 abbia fatto meno vittime in Africa per la bassa età media. Quali ...

Coronavirus, nuovi record di contagi in India, Iran e Brasile Proseguono le campagne vaccinali in tutto il mondo, ma l’Oms accusa: “Più dell'87% delle oltre 700 milioni di dosi è stato utilizzato nei Paesi più ricchi” ...

