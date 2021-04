Covid, in Italia vaccinato solo il 39 per cento degli over 80 (Di sabato 10 aprile 2021) Covid, i dati sulla campagna di vaccinazione in Italia al 10 aprile: la doppia somministrazione del vaccino solo al 39 per cento degli over 80. In base agli ultimi dati sulla campagna di vaccinazione, in Italia è stato vaccinato (con prima e seconda dose) il 39% circa degli over 80. Il 38,79% per la precisione. I numeri sono più confortanti se consideriamo la platea che ha ricevuto almeno una dose. In questo caso parliamo del 68% circa degli over 80. La campagna di vaccinazione in Italia: i dati al 10 aprile I dati sono quelli sulla campagna di vaccinazione in Italia forniti dal governo nella giornata del 10 aprile. Numeri ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021), i dati sulla campagna di vaccinazione inal 10 aprile: la doppia somministrazione del vaccinoal 39 per80. In base agli ultimi dati sulla campagna di vaccinazione, inè stato(con prima e seconda dose) il 39% circa80. Il 38,79% per la precisione. I numeri sono più confortanti se consideriamo la platea che ha ricevuto almeno una dose. In questo caso parliamo del 68% circa80. La campagna di vaccinazione in: i dati al 10 aprile I dati sono quelli sulla campagna di vaccinazione inforniti dal gno nella giornata del 10 aprile. Numeri ...

