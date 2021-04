Covid, immunizzato il 39% degli ultra 80enni, tuttavia il 31% non ha ricevuto la prima somministrazione (Di sabato 10 aprile 2021) Nel report riportato oggi, 10 aprile 2021, dal governo si legge che il 68% degli 80enni ha ricevuto solo la prima dose di vaccino. Coronavirus, in Italia il 39% degli over 80 è vaccinato, ma un terzo attende ancora la prima dose su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Nel report riportato oggi, 10 aprile 2021, dal governo si legge che il 68%hasolo ladose di vaccino. Coronavirus, in Italia il 39%over 80 è vaccinato, ma un terzo attende ancora ladose su Notizie.it.

