Covid, il Partito democratico siciliano lancia petizione per dimissioni Musumeci (Di sabato 10 aprile 2021) Una petizione per chiedere le dimissioni del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. L’ha lanciata il Partito democratico siciliano che, si legge, “esprime sgomento e preoccupazione per la grave situazione sanitaria che la Sicilia sta vivendo in questi giorni, le cui responsabilità politiche sono da addebitare alla gestione dell’emergenza Covid da parte del governo regionale il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 aprile 2021) Unaper chiedere ledel presidente della Regione siciliana Nello. L’hata ilche, si legge, “esprime sgomento e preoccupazione per la grave situazione sanitaria che la Sicilia sta vivendo in questi giorni, le cui responsabilità politiche sono da addebitare alla gestione dell’emergenzada parte del governo regionale il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

