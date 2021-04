Covid: giudice Giorgianni, 'comprendo amarezza Gratteri, non gli chiederei più prefazione libro' (3) (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - "E sottoscrivo appieno le sue parole: 'Non comprendo le dichiarazioni rese da autorevoli studiosi del diritto che hanno evidentemente espresso opinioni senza aver letto il libro e, soprattutto, senza aver letto la mia prefazione». Perché il punto è proprio questo: quando il giornalismo sostituisce le opinioni ai fatti, il copia-incolla alla verifica delle fonti, l'interesse personale all'amor del vero, non si limita a produrre cattiva informazione, a nuocere alla vita intellettuale del paese, ma reca danno al fondamento stesso della Democrazia'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - "E sottoscrivo appieno le sue parole: 'Nonle dichiarazioni rese da autorevoli studiosi del diritto che hanno evidentemente espresso opinioni senza aver letto ile, soprattutto, senza aver letto la mia». Perché il punto è proprio questo: quando il giornalismo sostituisce le opinioni ai fatti, il copia-incolla alla verifica delle fonti, l'interesse personale all'amor del vero, non si limita a produrre cattiva informazione, a nuocere alla vita intellettuale del paese, ma reca danno al fondamento stesso della Democrazia'.

