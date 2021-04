Covid Germania, 24.097 nuovi contagi e 246 morti (Di sabato 10 aprile 2021) In Germania si registrano 24.097 nuovi casi confermati di coronavirus e altri 246 decessi per complicanze legate al Covid-19. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, dall’inizio della pandemia sono quasi tre milioni i contagi in Germania (2.980.413) con 78.249 morti. Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 2.661.500. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Insi registrano 24.097casi confermati di coronavirus e altri 246 decessi per complicanze legate al-19. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, dall’inizio della pandemia sono quasi tre milioni iin(2.980.413) con 78.249. Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 2.661.500. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

