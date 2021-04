Covid Fvg, oggi 392 contagi: dati bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 392 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì passerà dalla zona rossa alla zona arancione. Su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I ricoveri nelle terapie scendono a 75, così come quelli negli altri reparti che calano a 516. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le persone in ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 392 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ideldi, 10. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì passerà dalla zona rossa alla zona arancione. Su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovicon una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I ricoveri nelle terapie scendono a 75, così come quelli negli altri reparti che calano a 516. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le persone in ...

