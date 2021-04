Covid Fvg | oggi 392 contagi | dati bollettino 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono 392 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ideldi, 10. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì ...

Sono 392 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì ...E poi, novità nella sua storia di un secolo e tre quarti, l'impegno nel controllare il rispetto delle regole antie l'intercettazione delle situazioni che rischiano di diffondere ancora di più ...Sono 392 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì p ...Palmanova, 10 apr - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi ...