Covid, firmata la nuova ordinanza: le priorità per i vaccini, i dettagli (Di sabato 10 aprile 2021) firmata la nuova ordinanza dal Generale Figliuolo per la gestione dei vaccini anti Covid: priorità agli anziani over 80 e alle persone fragili. firmata l'ordinanza per i vaccini anti Covid (Getty Images)La campagna di vaccinazione è al centro del dibattito nazionale: seppur con un trend incoraggiante, siamo ancora ben lontani dagli obiettivi fissati dal Governo. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare le tanto attese dosi dei vaccini dopo i tagli alle forniture degli scorsi mesi. Il Premier Draghi, in conferenza stampa, si era detto abbastanza deluso dall'andamento della campagna di vaccinazione in quanto era ancora troppo basso il numero di anziani vaccinati. Con questa ...

