Covid Emilia-Romagna, oggi 1.525 contagi e 33 morti: bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.525 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo la tabella del bollettino di oggi, 10 aprile. Registrati inoltre altri 33 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 349.822 casi di positività, 1.525 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.829 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Inoltre, si registrano 33 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.340. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.525 i nuovida coronavirus insecondo la tabella deldi, 10. Registrati inoltre altri 33. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 349.822 casi di positività, 1.525 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.829 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Inoltre, si registrano 33 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.340. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni ...

Advertising

fattoquotidiano : Emilia-Romagna, un pacco con scritto “frode Covid” consegnato al governatore Bonaccini. Allertati i carabinieri, si… - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - Dcecoli1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Emilia-Romagna e altre 5 Regioni passano in zona arancione #coronavirus - GiaPettinelli : Covid: in E-R 1.525 nuovi casi, calano i ricoveri - Emilia-Romagna - - italiaserait : Covid Emilia-Romagna, oggi 1.525 contagi e 33 morti: bollettino 10 aprile -