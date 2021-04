Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani. Vaia: “Tutto sulle sue condizioni” (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani di Roma.L'ex centrocampista della Roma è risultato positivo al Covid-19 dopo gli impegni con la Nazionale italiana. Un focolaio azzurro scatenato dalla positività di diversi membri dello staff, fra i quali proprio il neo-assistente del commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo una settimana le sue condizioni con febbre e tosse persistenti hanno consigliato degli esami più approfonditi, che hanno evidenziato la presenza di una polmonite interstiziale bilaterale."L'ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite - ha dichiarato il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani -. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele Deallodi Roma.L'ex centrocampista della Roma è risultato positivo al-19 dopo gli impegni con la Nazionale italiana. Un focolaio azzurro scatenato dalla positività di diversi membri dello staff, fra i quali proprio il neo-assistente del commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo una settimana le suecon febbre e tosse persistenti hanno consigliato degli esami più approfonditi, che hanno evidenziato la presenza di una polmonite interstiziale bilaterale."L'ex calciatore della Roma è statoa causa di una polmonite - ha dichiarato il prof. Francesco, direttore sanitario dell'Istituto-. Le suesono attualmente buone e posso dire che siamo ...

