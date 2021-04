Covid, da lunedì nuovi colori: le ordinanze locali regione per regione (Di sabato 10 aprile 2021) Con la firma delle ordinanze da parte del ministro Speranza, a partire dal 12 aprile l’Italia diventa tutta arancione, con la sola eccezione per quattro regioni in zona rossa. Tuttavia, anche nei territori che rimangono, o tornano, in arancione alcuni governatori hanno deciso di emanare ordinanze ulteriori con restrizioni proprie della fascia a rischio più alto Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Con la firma delleda parte del ministro Speranza, a partire dal 12 aprile l’Italia diventa tutta arancione, con la sola eccezione per quattro regioni in zona rossa. Tuttavia, anche nei territori che rimangono, o tornano, in arancione alcuni governatori hanno deciso di emanareulteriori con restrizioni proprie della fascia a rischio più alto

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? In esclusiva le chat di Ranieri Guerra, n.2 Oms: si vanta di aver bloccato il rappor… - reportrai3 : Anche chi svolge servizi essenziali ha chiesto la cassa integrazione per Covid-19. Per loro era necessario? Le nuov… - lucio22673283 : India: epicentro epidemia Covid in lockdown fino a lunedì - SettenewsWeb : Sebbene i dati relativi ai contagi da Covid-19 stiano disegnando un quadro in miglioramento, con l’indice Rt in cal… - bastacosi15 : @piersileri Perché nel negozio da lunedi posso comprare un maglione e non un pantalone? Causa norme anti covid. Mi risponda. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Sardegna in zona rossa, ma punta all'estate Covid free La Sardegna punta a un'estate Covid free Ha ottenuto un primato nazionale entrando in zona bianca a ... Tuttavia, da lunedì 12 aprile la Regione torna zona rossa: l'indice Rt ha raggiunto quota 1,25 e ...

Principe Filippo, il ricordo dei figli: "Per la mamma è stato l'unica vera roccia" ... inevitabilmente influenzati dalle restrizioni anti - Covid. L'esecutivo ha annunciato il lutto nazionale e il Parlamento ha convocato per lunedì una seduta commemorativa straordinaria, ma senza ...

Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in... ilmattino.it La Sardegna punta a un'estatefree Ha ottenuto un primato nazionale entrando in zona bianca a ... Tuttavia, da12 aprile la Regione torna zona rossa: l'indice Rt ha raggiunto quota 1,25 e ...... inevitabilmente influenzati dalle restrizioni anti -. L'esecutivo ha annunciato il lutto nazionale e il Parlamento ha convocato peruna seduta commemorativa straordinaria, ma senza ...