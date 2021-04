(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonon cedi Benevento, incarico ricoperto dal 2014 fino al 2018, èpochi minuti fa all’ospedale San Pio di Benevento dove era ricoverato dallo scorso 29 marzo a seguito delle complicanze del. Volto conosciutopolitica sannita,avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 8 giugno. Un grave lutto per San Giorgio del Sannio, il suo Comune, dove era consigliere comunale e dove è stato sindaco dal 2011 al 2016. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

borghi_claudio : Primo limite: la sentenza parla di vaccini 'riconosciuti come efficaci e sicuri dalla comunità scientifica'. Il con… - borghi_claudio : @ForumSovranista @Zoth2021 @Marko_Morandi @mm1064 Bufala. Secondo i dati inglesi ci sono 800 morti sospette su 30 m… - borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - anteprima24 : ** #Covid, Claudio #Ricci non ce l'ha fatta: morto al 'San Pio' l'ex presidente della Provincia **… - TV7Benevento : VITTIMA DEL COVID L'EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CLAUDIO RICCI... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Claudio

Spoleto Online

Nel rispetto delle restrizioni anti -, sono previste una serie di eventi religiosi e ... è stato inaugurato 'Artaru triunfale du Santu Padre', ideato e realizzato dal maestroMaltese, con ...... finalizzati anche al rispetto delle norme anti. L'auto di Tenni (che non aveva la patente ... Il sindacoSoini : "È una tragedia che lascia attoniti. Matteo lo conoscevano tutti, viveva ...Claudio Ricci non ce l’ha fatta ... ospedale San Pio di Benevento dove era ricoverato dallo scorso 29 marzo a seguito delle complicanze del Covid. Volto conosciuto della politica sannita, Ricci ...All’Ospedale San Pio di Benevento è deceduto l’ex presidente della Provincia Claudio Ricci. Il Covid non gli ha dato scampo. Ricci, 62 anni, era ricoverato da diversi giorni e le sue condizioni ...