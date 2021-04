Covid Bonomi | Italia colma gap economia nel 2022 | un anno dopo la Germania

(Di sabato 10 aprile 2021) Per la ripresa del Paese sarà fondamentale "la rapidità del piano vaccinale, l'implementazione efficace e rapida del Next Generation Eu e alcune cruciali scelte di politica finanziaria, quali l'allungamento dei prestiti bancari alle imprese e la riconsiderazione dei criteri di sostenibilità" spiega il Presidente di Confindustria

... quindi alla "incertezza" dell'ipotesi che "la diffusione delsia contenuta in maniera ... Intervenuto alla presentazione del rapporto, il presidente di Confindustria Carloha messo in ...... soprattutto nei servizi piegati dalla crisi. Ma il presidente, sulla decisione del governo di limitare il blocco dei licenziamenti, aveva già espresso nei giorni scorsi un giudizio ...Salvini a Catania: "Emergenza Covid, bisogna fare di più e in fretta ... al termine dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti (L'HuffPost) Oggi il pm Bonomo, a conclusione del suo intervento in ...Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, presentando il rapporto ... l’ipotesi è che il Covid sia contenuto in modo efficace dai prossimi mesi. Un importante contributo alla ...