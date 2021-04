Covid, Bergamo nelle ultime 24 ore sono 192 i positivi: 2.997 in Lombardia (Di sabato 10 aprile 2021) A Bergamo, tra città e provincia, il 10 aprile i nuovi positivi sono 192, meno rispetto ai 242 di venerdì 9 aprile. La fascia d’età più colpita dal contagio resta quella dai 25 ai 49 anni, con 80 contagiati (comunque meno dei nuovi 86 di venerdì rispetto a giovedì). E due pazienti non ce l’hanno fatta. A Livello regionale i nuovi casi positivi sono 2.997, meno dei 3.289 di venerdì. Il tasso di incidenza degli ultimi sette giorni è di 165. Migliora la situazione negli ospedali, con 193 pazienti in meno (6.059 in tutto) nelle degenze e 4 nelle terapie intensive (824). LA SITUAZIONE NAZIONALE nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al test del Covid 19 in Italia ben 17.567 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) A, tra città e provincia, il 10 aprile i nuovi192, meno rispetto ai 242 di venerdì 9 aprile. La fascia d’età più colpita dal contagio resta quella dai 25 ai 49 anni, con 80 contagiati (comunque meno dei nuovi 86 di venerdì rispetto a giovedì). E due pazienti non ce l’hanno fatta. A Livello regionale i nuovi casi2.997, meno dei 3.289 di venerdì. Il tasso di incidenza degli ultimi sette giorni è di 165. Migliora la situazione negli ospedali, con 193 pazienti in meno (6.059 in tutto)degenze e 4terapie intensive (824). LA SITUAZIONE NAZIONALE24 orerisultatial test del19 in Italia ben 17.567 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il direttore aggiunto dell'Oms Ranieri Guerra è indagato a Bergamo #RanieriGuerra - RaiNews : A Bergamo sanzionati 21 clienti. Bar chiuso per 5 giorni. Nel torinese sanzionato parrucchiere e cliente: attività… - Paolo_ADP10 : RT @laltrodiego: Sentito qualcosa nei TG? ?? Ranieri Guerra, direttore vicario dell'#Oms ed ex D.G. prevenzione di #Speranza, è indagato da… - artnewsit : #Covid e il report sull’Italia ‘cancellato’: il direttore vicario dell’#Oms #RanieriGuerra indagato a Bergamo - AlfredoCelso : RT @RaiNews: A Bergamo sanzionati 21 clienti. Bar chiuso per 5 giorni. Nel torinese sanzionato parrucchiere e cliente: attività aperta nono… -