Covid, anche il vaccino Johnson & Johnson nel mirino: l’Ema indaga su sospetti casi di trombosi (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora un allarma sul fronte vaccini, a riprova di quanto anche il mondo della scienza continui a nutrire forti dubbi sull’efficacia e sui rischi correlati ai farmaci al momento utilizzati nella lotta al Covid-19. Il Prac, il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha infatti avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi trombosi in persone che hanno ricevuto il Covid-19 Janssen di Johnson&Johnson, farmaco che rischia ora di finire sul banco degli imputati esattamente come AstraZeneca, per il quale non si è ancora arrivati a una presa di posizione definitiva. Nella nota dell’Ema si legge: “Dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora un allarma sul fronte vaccini, a riprova di quantoil mondo della scienza continui a nutrire forti dubbi sull’efficacia e sui rischi correlati ai farmaci al momento utilizzati nella lotta al-19. Il Prac, il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha infatti avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventiin persone che hanno ricevuto il-19 Janssen di, farmaco che rischia ora di finire sul banco degli imputati esattamente come AstraZeneca, per il quale non si è ancora arrivati a una presa di posizione definitiva. Nella nota delsi legge: “Dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro ...

Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, Ema studia casi di trombosi anche per Janssen e segnalazioni di sindrome da perdita capillare per As… - borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - GiusTW : RT @diarioromano: Disabili gravi: niente assegno per i #caregiver. Il Comune nasconde il punteggio della graduatoria La denuncia di una ma… - neri_maurizio : @stanzaselvaggia Siamo sicuri siano tutte morti derivate da COVID? Oppure alcune sono associate perché purtroppo c’… -