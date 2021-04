Covid: al San Matteo 22 positivi su 4mila sanitari vaccinati (Di sabato 10 aprile 2021) Pavia, 10 aprile 2021 " Ventidue persone positive tutte asintomatiche o con sintomi lievi su 4mila sanitari vaccinati al San Matteo. Secondo il professor Fausto Baldanti , responsabile laboratorio di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Pavia, 10 aprile 2021 " Ventidue persone positive tutte asintomatiche o con sintomi lievi sual San. Secondo il professor Fausto Baldanti , responsabile laboratorio di ...

Advertising

NicolaPorro : Torna il prof #Zangrillo del San Raffaele di Milano, con una denuncia choc: 'In pronto soccorso solo il 13% dei mal… - LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Altri 43 nuovi positivi al Covid-19 nei nostri comuni: 17 a Bagno a Ripoli, 11 a San Casciano.… - marialetiziama9 : RT @Adnkronos: San Marino, #VacciniCovid per tutti gli over 18 e regole anti #Covid 19 meno stringenti: riaprono i ristoranti. https://t.co… - FrancescoCoccoT : Dal 18 Aprile tutti i maggiorenni che vogliono farlo potranno vaccinarsi. E intanto si torna a vivere. A San Marin… -