Covid-19 | il bollettino del Ministero Della Salute del 10 aprile 2021

(Di sabato 10 aprile 2021) Resta stabile la situazione dei contagi in Italia nel-19 sulle ultime 14 ore. Si abbassa invece la pressione sugli ospedali Rispetto a ieri, quando il tasso di positività… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021. Sono 2.974 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono nuovi ingressi. I decessi sono 81.

Covid Italia, bollettino oggi 10 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 17.657 Decessi: 344 Tamponi effettuati: 320.892 Terapie intensive: - 15

SICILIA – Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 1 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In Sicilia 1.229 contagi e 14 morti.

Alla fine della prossima settimana, inoltre, dovrebbero arrivare in Italia le prime dosi di Johnson&Johnson, il vaccino monodose che riduce del 67% i casi sintomatici di covid-19.