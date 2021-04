Cosmi: “Non meritavamo il pari, perdere è allucinante” (Di sabato 10 aprile 2021) Pomeriggo amaro per Serse Cosmi, tecnico del Crotone, queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in rimonta subita contro lo Spezia al Picco: “E’ un peccato sprecare tutto il lavoro che fai durante la settimana, la prestazione è sempre positiva. Riusciamo a fare gol con facilità però poi ne prendiamo, oggi non ci sono giustificazioni perché potevi dare speranza in questo finale. Il pareggio era già penalizzante ma perderla è allucinante. Riusciamo a rimontare contro la Lazio e prendiamo un gol alla fine evitabile, poi il Bologna, facciamo 3-3 con il Napoli e poi perdiamo. Oggi siamo andati in vantaggio meritatamente e nonostante il pareggio ci siamo piazzati nella metà campo avversaria sfiorando il 3-1, sono venuti fuori poi questi episodi che sono errori su cui fare mea culpa. E’ un peccato perchè questa squadra esprime un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Pomeriggo amaro per Serse, tecnico del Crotone, queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in rimonta subita contro lo Spezia al Picco: “E’ un peccato sprecare tutto il lavoro che fai durante la settimana, la prestazione è sempre positiva. Riusciamo a fare gol con facilità però poi ne prendiamo, oggi non ci sono giustificazioni perché potevi dare speranza in questo finale. Il pareggio era già penalizzante ma perderla è. Riusciamo a rimontare contro la Lazio e prendiamo un gol alla fine evitabile, poi il Bologna, facciamo 3-3 con il Napoli e poi perdiamo. Oggi siamo andati in vantaggio meritatamente e nonostante il pareggio ci siamo piazzati nella metà campo avversaria sfiorando il 3-1, sono venuti fuori poi questi episodi che sono errori su cui fare mea culpa. E’ un peccato perchè questa squadra esprime un ...

