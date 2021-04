Cosa pensa Dayane Mello di Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e rivela se e quanto le piacerebbe farlo a sua volta. In realtà, pare in cantiere ci sia un programma tutto suo per il prossimo autunno Mediaset e nel cassetto il sogno di un programma tutto brasiliano per ringraziare la sua terra natia che tanto l’ha sostenuta al GF Vip. A dirlo è stata proprio lei in una recente intervista alla rivista Confidenze, alla quale ha rivelato: “Nel mio futuro c’è un progetto: un programma per la tivú che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana“. Dayane Mello non sta seguendo molto L’Isola Su Tommaso Zorzi opinionista ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)dice la sua sudeie rivela se e quanto le piacerebbe farlo a sua volta. In realtà, pare in cantiere ci sia un programma tutto suo per il prossimo autunno Mediaset e nel cassetto il sogno di un programma tutto brasiliano per ringraziare la sua terra natia che tanto l’ha sostenuta al GF Vip. A dirlo è stata proprio lei in una recente intervista alla rivista Confidenze, alla quale ha rivelato: “Nel mio futuro c’è un progetto: un programma per la tivú che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana“.non sta seguendo molto L’Isola Su...

