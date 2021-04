Corso di documentario: 12 posti al Centro sperimentale cinematografia Palermo (Di sabato 10 aprile 2021) È stato pubblicato il Bando per accedere al Corso di documentario della più qualificata istituzione cinematografica italiana, la Scuola Nazionale di Cinema del Centro sperimentale di cinematografia, che ha sede in Sicilia, a Palermo, in uno dei moderni padiglioni dei Cantieri Culturali alla Zisa. Le selezioni permetteranno a 12 giovani futuri cineasti di intraprendere un il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 aprile 2021) È stato pubblicato il Bando per accedere aldidella più qualificata istituzione cinematografica italiana, la Scuola Nazionale di Cinema deldi, che ha sede in Sicilia, a, in uno dei moderni padiglioni dei Cantieri Culturali alla Zisa. Le selezioni permetteranno a 12 giovani futuri cineasti di intraprendere un il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

siciliafeed : Cinema: Csc Palermo, 12 posti per corso documentario - illicitizen : RT @AnsaSicilia: Cinema: Csc Palermo, 12 posti per corso documentario. Pubblicato il bando per giovani futuri cineasti | #ANSA https://t.co… - AnsaSicilia : Cinema: Csc Palermo, 12 posti per corso documentario. Pubblicato il bando per giovani futuri cineasti | #ANSA - azzurraastrid : non io che sono due settimane che rivaluto il corso di documentario audio.... mi piace un botto??? e il prof è un cuoricino!!!!!!! - FlNEVLINE : ma perché siete tuttx così tranquillx quando c’è un potenziale documentario di louis tomlinson in corso -