Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 aprile: 1.229 nuovi casi, 14 i morti. La situazione a Palermo (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.229 i nuovi casi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.E' di 1.229 il totale dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sulla nostra isola, a dispetto dei 1.505 di ieri. 14 il numero dei morti, con il totale delle vittime che sale così a 5.029. E' quanto si evince dal bollettino Covid-19 del 10 aprile, diramato pochi istanti fa dal ministero della Salute. 26.229 i tamponi processati, con una percentuale di positività stabile al 4.68%. Il numero dei ricoverati è di 1.316, 164 dei quali in terapia intensiva e 1.152 in area medica.Di seguito la distribuzione dei positivi provincia per provincia: Palermo 433, Catania 205, Messina 114, Siracusa 159, Trapani 53, Ragusa 51, Caltanissetta 80, Agrigento 114, Enna 20.

