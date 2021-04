Coronavirus, oltre 400 controlli nella provincia di Perugia e una sola multa (Di sabato 10 aprile 2021) Una sola multa su oltre 400 controlli. È il bilancio del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 attuato dalle forze ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 10 aprile 2021) Unasu400. È il bilancio del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 attuato dalle forze ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile oltre 93mila casi e 3.693 decessi in 24 ore #Coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 4 mila vittime in 24 ore, la Turchia sfiora i 50 mila casi al giorno - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Coronavirus: un sabato con 1.177 nuovi positivi. Oltre 25mila anche oggi il numero dei test. Risp… - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Brasile oltre 93mila casi e 3.693 decessi in 24 ore #Coronavirus -