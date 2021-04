Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 11 aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, domenica 11 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Sulla base dei dati e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità domani passeranno in zona arancione Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. La Sardegna, dopo essere stata in fascia bianca soltanto tre settimane diventerà zona rossa. Per le riaperture, per ora, non c’è nessuna data: tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e da quanti vaccini si riusciranno a somministrare. Per ora l’unica ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, domenica 11andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Sulla base dei dati e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità domani passeranno in zona arancione Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. La Sardegna, dopo essere stata in fascia bianca soltanto tre settimane diventerà zona rossa. Per le riaperture, per ora, non c’è nessuna data: tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e da quanti vaccini si riusciranno a somministrare. Per ora l’unica ...

