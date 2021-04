Coronavirus | morta l’ex sindaca di Taranto Rossana Di Bello

Leggi su zon

(Di sabato 10 aprile 2021)diDi, si è spenta all’età di sessantacinque anni. Era laureata in biologia. Ha vissuto una vita in FI Un’altra vittima del COVID. Un’epidemia che non conosce cali. Questa volta, ad essere stata colpita è una personalità illustra. Infatti,diDi, èquesta mattina a seguito di complicazioni con la malattia. Era ricoverata da giorni all’ospedale Moscati diin rianimazione.Sessantacinque anni, laureata in Biologia,aveva fondato nel 1993 in Puglia il primo circolo di Forza Italia. Una personalità, dunque, che all’interno della politica regionale aveva ...