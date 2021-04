Coronavirus Italia, il bollettino del 10 aprile: 17.567 nuovi casi, 344 i morti (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in Italia.E' di 17.567 il numero dei nuovi contagi registrati da ieri nel nostro paese, a dispetto dei 18.938 di ieri. Sale così ad almeno 3.754.077 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 344 (ieri sono stati +718, di cui 460 in 24 ore e 258 pregressi), per un totale di 113.923 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.107.069 e 20.483 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +26.175). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 533.085, pari a -3.276 rispetto a ieri (-7.969 il giorno prima). Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 idiregistrati nelle ultime 24 ore, in.E' di 17.567 il numero deicontagi registrati da ieri nel nostro paese, a dispetto dei 18.938 di ieri. Sale così ad almeno 3.754.077 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 344 (ieri sono stati +718, di cui 460 in 24 ore e 258 pregressi), per un totale di 113.923 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.107.069 e 20.483 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +26.175). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 533.085, pari a -3.276 rispetto a ieri (-7.969 il giorno prima).

