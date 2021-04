Coronavirus, in Sicilia 229 nuovi positivi e 14 morti (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.229 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.229 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. La Regione settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 14 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.229 ial Covid19 insu 26.229 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. La Regione settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 14 ...

