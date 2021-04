Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: 2.974 nuovi casi e 81 morti. A Milano città +310 contagi (Di sabato 10 aprile 2021) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021. Sono 2.974 i nuovi cas i di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021)in, ildi oggi10. Sono 2.974 icas i di Covid registrati insu 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono ...

Advertising

RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Da oggi sono aperte le prenotazioni per i cittadini in condizioni di elevata fragilità, non in… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'Possiamo dire che faremo un'estate da liberi' #coronavirus - News24_it : Bollettino Covid oggi in Lombardia e in Italia: dati e contagi coronavirus del 10 aprile - IL GIORNO 2021-04-10T16:… - falconiere_mark : Coronavirus, Fontana: 'Possiamo dire che faremo un'estate da liberi' - Tgcom24 -