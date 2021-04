Coronavirus, in Lombardia ancora 81 vittime. Sono 21 i nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri +39) (Di sabato 10 aprile 2021) Continua a rimanere alto il numero dei decessi in Lombardia. L’ultimo bollettino diffuso dalla Regione ha registrato nelle ultime 24 ore 81 vittime (ieri 92), per un totale di 31.676 morti dall’inizio dell’emergenza. A fronte di 53.133 tamponi analizzati, il numero dei nuovi contagi da Coronavirus è di 2.974 (ieri 3.289). Il tasso di positività è invece del 5.60%. Negli ospedali Sono invece 6.059 le persone ricoverate con sintomi (ieri 6.252). Mentre in terapia intensiva si trovano 824 persone (ieri 828). I nuovi ingressi giornalieri nelle unità intensive Sono stati invece 21, ieri 39. Leggi anche: «In ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Continua a rimanere alto il numero dei decessi in. L’ultimo bollettino diffuso dalla Regione ha registrato nelle ultime 24 ore 8192), per un totale di 31.676 morti dall’inizio dell’emergenza. A fronte di 53.133 tamponi analizzati, il numero deicontagi daè di 2.974 (3.289). Il tasso di positività è invece del 5.60%. Negli ospedaliinvece 6.059 le persone ricoverate con sintomi (6.252). Mentre insi trovano 824 persone (828). Igiornalnelle unità intensivestati invece 21,39. Leggi anche: «In ...

