Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: i dati. Vaccino, sommistrate fino a oggi 12,5 milioni di dosi (Di sabato 10 aprile 2021) Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021. Il ministero della Salute farà conoscere i dati di oggi intorno alle 17. La curva dei contagi è in leggera discesa da qualche giorno, ma ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021)in, ildi10. Il ministero della Salute farà conoscere idiintorno alle 17. La curva dei contagi è in leggera discesa da qualche giorno, ma ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid - PaolinoFabrizi1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia due milioni dosi somministrate in una settimana #coronavirus - Profilo3Marco : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti -