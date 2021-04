Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 aprile: 17.567 nuovi casi e 344 morti (Di sabato 10 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di sabato 10 aprile. Il tasso di positività è 5,5% (ieri 5,2%) con 320.892 tamponi Leggi su corriere (Di sabato 10 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di sabato 10. Il tasso di positività è 5,5% (ieri 5,2%) con 320.892 tamponi

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid - T7TorreSette : #Coronavirus Italia, il bollettino del 10 aprile: più che dimezzati i decessi rispetto ad ieri… - mikemoratinos : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 12.652.847 Di cui prime dosi: 8.799.143 Di cui second… -