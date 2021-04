Coronavirus | Fontana | ' Possiamo dire che faremo un' estate da liberi'

(Di sabato 10 aprile 2021) commenta 'Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente ...

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, aggiungendo che entro domenica 11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose'.10 apr 13:48 Lombardia,: "Possiamo dire che faremo un'estate da liberi" 'Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo ..."Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le ...Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...