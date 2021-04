Coronavirus, due milioni di dosi somministrate in una settimana | Fontana: 'Faremo un'estate da liberi' (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 le dosi di vaccino somministrate in Italia nell'ultima settimana, uno dei migliori risultati mai raggiunto finora. Il 38,79% degli over 80 ha già ricevuto anche il richiamo, mentre il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 ledi vaccinoin Italia nell'ultima, uno dei migliori risultati mai raggiunto finora. Il 38,79% degli over 80 ha già ricevuto anche il richiamo, mentre il ...

