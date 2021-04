Coronavirus, ancora tanti morti. Da lunedì si vedranno le prime riaperture (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia mentre i nuovi decessi sono risultati 344. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri ci sono stati 18.938 nuovi casi e 718 morti, ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti. I tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, sono stati 320.892. Il tasso di positività è al 5,4%, ieri era al 5,2%. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.754.077, i morti 113.923. Gli attualmente positivi sono 533.085 (3.276 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.107.069, con un incremento rispetto a ieri di 20.483.Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ossia 15 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 17.567 i nuovi casi di positività alin Italia mentre i nuovi decessi sono risultati 344. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri ci sono stati 18.938 nuovi casi e 718, ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti. I tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, sono stati 320.892. Il tasso di positività è al 5,4%, ieri era al 5,2%. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.754.077, i113.923. Gli attualmente positivi sono 533.085 (3.276 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.107.069, con un incremento rispetto a ieri di 20.483.Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ossia 15 ...

