Coronavirus, a Novara apre un nuovo centro vaccinale (Di sabato 10 aprile 2021) A Novara pronto ad aprire un nuovo centro vaccinale. Dopo il PalaVerdi che, ogni giorno accoglie centinaia di vaccinandi, sarà attivato anche il centro di ricerche Ipazia di via Bovio, a Sant'Agabio. ... Leggi su novaratoday (Di sabato 10 aprile 2021) Apronto ad aprire un. Dopo il PalaVerdi che, ogni giorno accoglie centinaia di vaccinandi, sarà attivato anche ildi ricerche Ipazia di via Bovio, a Sant'Agabio. ...

Advertising

NovaraToday : Coronavirus: oltre 1.200 nuovi contagi in Piemonte, a Novara risalgono i ricoveri - NovaraToday : Coronavirus, oltre 1400 nuovi casi in Piemonte: ancora quattro decessi tra Novara e Borgomanero - Novara_e_Varese : RT @varesenews: L’industria metalmeccanica varesina sta resistendo all’ondata di crisi. - Novara_e_Varese : RT @borghi_claudio: MA... MA... MA... Così il coronavirus vola anche sugli aerei Covid free: mille passeggeri positivi trovati in Canada n… - Novara_e_Varese : RT @novaratwitta: Coronavirus, al Maggiore al via la cura con gli anticorpi monoclonali -